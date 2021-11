Opioid-Streit: Richter entscheidet in Opioid-Klage für die Pharmafirmen

Im Ringen um die Kosten der Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten hat ein kalifornischer Richter zugunsten der Pharmafirmen entschieden. Die Behörden hätten nicht bewiesen, dass die Arzneimittelhersteller ein irreführendes Marketing betrieben hätten, um die Verschreibung von Opioiden zu erhöhen und so ihre Gewinne zu steigern, erklärte Richter Peter Wilson am Montag in einem vorläufigen Urteil.