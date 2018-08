Dabei sind die Produkte umstritten: Etliche Mediziner wie Peter Sawicki, der ehemalige Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, also dem staatlichen Medikamentencheck, kritisieren, dass die Wirkung der Vitaminpräparate nicht belegt ist. Verbraucherschützer warnen vor Überdosierungen. Selbst Apotheker raten vereinzelt von einer dauerhaften Einnahme ab. Doch so lange Leute glauben, dass die Vitamine helfen, geht es Orthomol gut.



„Orthomol hat ein klares Konzept, eine klare Nische und so gut wie keine Wettbewerber“, sagt Tobias Brodtkorb, Partner der Beratung Sempora, die sich auf Apotheken spezialisiert hat. Die blauen Verpackungen von Orthomol füllen inzwischen meterweise Regale in Apotheken. Dieses Jahr will das profitable Familienunternehmen 100 Millionen Euro Umsatz schaffen, mehr als 90 Prozent davon in Deutschland, aber auch in Russland, Asien und auf der arabischen Halbinsel.