Osram-Chef Berlien geht Das Erbe der Katze

Unter dem Management von Berlien hat Osram nicht nur seine Eigenständigkeit eingebüßt. Es ist sogar denkbar, dass der Name des Konzerns weitgehend verschwinden könnte. Zwar war aus der Münchener Vorstandsetage in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören, dass der Name Osram selbstverständlich erhalten bleibe und auch der gemeinsame Konzern so heißen würde. Doch diese Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen. In Premstätten, dem Sitz von AMS, begegnete man solche Aussagen entsprechend kühl: Der Name des gemeinsamen Unternehmens werde frühestens im kommenden Sommer feststehen.