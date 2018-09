Osram-Chef „Keiner kann sagen, wie sich die Weltwirtschaft weiter entwickelt“

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Monaten zwei Mal seine Prognosen gesenkt und damit Investoren verschreckt. Berlien begründete das damals auch mit der Unsicherheit. Jetzt ergänzte er: „Es gibt zurzeit eine eingeschränkte Sicht auf die Entwicklung bis Weihnachten. Keiner kann sagen, wie sich die Weltwirtschaft weiter entwickelt.“ Als größte Probleme nannte er den Brexit, den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt, die Frage, wie es in Italien mit der Regierung weitergeht, und die Krise in der Türkei. „Es ist alles weniger vorhersehbar als vor einem Jahr“, sagte er.