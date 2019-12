Osram-Übernahme: AMS wirbt bei Hedgefonds in New York und London

AMS versucht kurz vor Auslaufen seines Angebots an die Osram-Aktionäre diverse Hedgefonds von dem Deal zu überzeugen. AMS-Chef Alexander Everke führte dazu am Montag in New York Gespräche mit mehreren Hedgefonds. Das bestätigte AMS gegenüber der WirtschaftsWoche. Per Videokonferenz war auch Osram-Chef Olaf Berlien zu den Treffen in New York zugeschaltet.