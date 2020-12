Outdoor-Unternehmer Schöffel „Nein, wir schneidern nicht für die Reichen“

Wenn es um Haltung geht, gehen andere Marken allerdings weiter – Ihr Wettbewerber Patagonia hat schon mal clever mit Werbung gepunktet, die Kundschaft aufrief, seine Produkte nicht zu kaufen? Traut sich Schöffel das nicht

Gerstner: Schöffel ist die Marke für das individuelle Erleben in der Natur. An Nachhaltigkeit kommen Sie da gar nicht vorbei, sie ist bei Schöffel fest in der Philosophie verankert. Im sozialen Bereich stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und erreichten 2020 als Mitglied der Fair Wear Foundation zum sechsten Mal in Folge den Leader Status – und das mit dem besten Ergebnis unter den Outdoormarken. Im Bereich Produkt stehen bei uns Langlebigkeit und Hochwertigkeit im Vordergrund. 75 Prozent der Klimaauswirkungen eines Produktes entstehen bei Produktion und Transport. Je länger also die Jacke hält, umso nachhaltiger ist sie aus unserer Sicht. Deshalb haben auch wir unsere Kunden dazu angeregt, sich sehr genau zu überlegen, was sie denn wirklich brauchen, und sich über die Produkte zu informieren.