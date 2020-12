Outdoor-Unternehmer Schöffel „Nein, wir schneidern nicht für die Reichen“

WirtschaftsWoche: Herr Schöffel, als wäre das Jahr nicht schon heftig genug, fällt jetzt wohl auch noch das Winter- und Skigeschäft flach – wie geht es Ihnen am Ende des Corona-Jahres?

Peter Schöffel: (tiefer Seufzer) Es ist schon ein ebenso spannendes wie herausforderndes Jahr, für uns wie für viele andere. Ich kann es nur so beschreiben: Je nach Sichtweise ist das Glas halb voll oder halb leer. Es ist halb voll, weil wir besser durch das Jahr kommen, als unsere Szenarien vom März erwarten ließen. Das gilt auch für die ganze Outdoorbranche; bei uns ist die Lage besser als in der klassischen Mode, die bis zu 60 Prozent Umsatz verliert. Wenn wir aber nur die nackten Zahlen ansehen, ist das Glas halb leer, weil bei uns am Jahresende in etwa 15 bis 20 Prozent Umsatzminus gegenüber Vorjahr stehen werden – was deutlich besser ist als zu Beginn der Krise erwartet – und unter dem Strich wohl eine schwarze Null. Wir werden einige Millionen Euro an Cashflow verlieren durch den Shutdown im Frühjahr…