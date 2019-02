Paket statt Palette Die Amazonisierung der Verpackung

Irgendwann schickte ein Henkel-Mitarbeiter in Österreich ein Paket auf die Reise. Darin befand sich unter anderem auch eine Flasche mit Flüssigwaschmittel, an der ein Datenlogger befestigt war. Als das Paket nach zwei Tagen im Düsseldorfer Henkel-Headquarter eintraf, waren Stefan Strathmann und seine Kollegen gespannt. An den gespeicherten Daten auf dem Beschleunigungssensor konnte der Chef der Verpackungsentwicklung ablesen, wie oft das Paket geworfen oder umgeladen worden war, wie oft es auf dem Kopf landete oder welchen Erschütterungen es ausgesetzt war. „Die Signale der Aufzeichnung bilden die Krafteinwirkungen auf die Verpackung ab“, erklärt Strathmann. „Wir erhalten dadurch Einblicke, welcher Belastung eine Flasche auf bestimmten Transportwegen ausgesetzt sein kann“. Diese Daten werden dann in einer digitalen Simulation auf viele unterschiedliche Designs angewandt und in entsprechenden physikalischen Tests nachgestellt.