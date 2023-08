Pandabären und Schweine Ausschluss aus dem 5G-Netz: „China wird nicht untätig zusehen“

Es fällt nicht schwer, die Worte des chinesischen Botschafters als Warnung für die deutsche Autobranche zu interpretieren. Aber auch die Chemieindustrie und der deutsche Mittelstand sind eng verflochten mit China. Mit Drohungen zu Konsequenzen für ihre Wirtschaft sahen sich auch andere Länder konfrontiert, zuletzt Portugal: China drohte Eingriffe bei portugiesischen Unternehmen an, an denen China Beteiligungen hält. Portugal blieb dennoch standfest bei ihrer Entscheidung, Huawei auszuschließen. Auch Dänemark hat trotz Einschüchterungsversuchen 2019 an der Entscheidung gegen eine Auftragsvergabe an Huawei festgehalten.