Pandora Papers Milliardär in Nöten

Dass der selbsternannte Korruptionsbekämpfer sich nun – wenige Tage vor dem Urnengang – selbst mit solchen Vorwürfen auseinandersetzen muss, könnte die Favoritenrolle bedrohen. Babiš betont regelmäßig, dass Agrofert nicht von seiner Stellung in der Politik profitiere. Geschadet dürfte sie dem Konzern allerdings auch nicht haben. So hat sich laut dem Magazin „Forbes“ das Vermögen von Babiš in dessen Zeit als Finanzminister von 2014 bis 2017 nahezu verdoppelt. Babiš kritisierte die Berechnungsmethode des Magazins und sah seine Firma sogar als Verlierer seines politischen Engagements. „Meine damalige Firma hat mindestens 20 Millionen Euro verloren, nur weil ich in die Politik gegangen bin“, so Babiš in einem Gespräch aus dem Jahr 2017.