Papierindustrie: Andritz kauft US-Firma Xerium für 830 Millionen Dollar

BerlinDer österreichische Anlagenbauer Andritz weitet mit einem Zukauf in den USA sein Engagement in der Papierindustrie aus. Für 13,50 Dollar je Aktie werde der Hersteller und Lieferant von Maschinengeweben und Walzenbezügen, Xerium Technologies, erworben, teilte Andritz am Montag mit. Inklusive übernommener Schulden liegt der Kaufpreis bei rund 830 Millionen Dollar. Xerium ist bereits in Österreich aktiv und betreibt in Gloggnitz eine Fabrik.