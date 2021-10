Pariser Klimaabkommen: Daimler und Porsche verpflichten Lieferanten auf Klimaziele

Die große Mehrheit der Lieferanten von Daimler und Porsche leistet dem Diktat der Autobauer zu CO2-Neutralität Folge. „Es haben jetzt schon drei Viertel der Lieferanten signalisiert, da machen wir mit“, sagte Daimler-Chef Ola Källenius am Donnerstagabend bei einer Konferenz der Wochenzeitung „Die Zeit“ in Frankfurt. Der Stuttgarter Autobauer hat seine Zulieferer aufgefordert, bis 2039 – so wie er selbst schon viel frührer – klimaneutral zu produzieren.