Patentrecht Hilti legt Millionenstreit mit Berliner Erfinder bei

Der Spezialist für Magnetantriebe aber mobilisierte mehrere Millionen Euro Prozessfinanzierung und startete einen Konterangriff. In seiner Gegenklage warf Mecklenburg Hilti eine widerrechtliche Anmeldung seiner Erfindungen vor. Das Zivilgericht sah in erster Instanz zwar auch eigene Entwicklungsleistungen von Hilti, sprach Mecklenburg aber zugleich eine Miterfindung zu – und beide Seiten riefen das Berufungsgericht an.