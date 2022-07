Patentstreit mit Biontech Curevac muss schlauer werden!

Ist der Tübinger Biotechkonzern Curevac ein schlechter Verlierer im Wettrennen um den Corona-Impfstoff? Oder hätte auch der Mainzer Konkurrent Biontech seinen erfolgreichen Impfstoff ohne die Forschungsleistung des Curevac-Teams um Ingmar Hoerr nicht erfolgreich entwickeln können? Das muss jetzt ein Gericht entscheiden. Es geht um einen möglicherweise zweistelligen Milliardenbetrag, von dem ein Fünftel in die deutsche Staatskasse fließen würde. Entsprechend hoch sollte das öffentliche Interesse an der Klage sein. Doch schon bevor die Gegner auch nur einen Tag im Gericht standen, steht schon fest: In der Prozessstrategie hat Curevac nicht die Nase vorn.