Patentstreit Moderna gegen Biontech: „Sobald der Kuchen größer wird, steigt die Bereitschaft zu klagen“

An diesem Freitag verklagte das US-Biotechunternehmen Moderna den Mainzer Hersteller Biontech und dessen amerikanischen Partner Pfizer wegen Patentverletzung. Biontech und Pfizer hätten bei der Entwicklung ihres Impfstoffs Technologien kopiert, die Moderna Jahre vor der Pandemie entwickelt habe, so der Konzern. Moderna hat Klage bei einem US-Bezirksgericht in Massachusetts sowie beim Landgericht Düsseldorf eingereicht und fordert Schadenersatz für den Zeitraum ab dem 8. März dieses Jahres. Eine Summe nannte Moderna nicht. Für die Verkäufe von Biontech und Pfizer an 92 Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen fordert Moderna keinen Schadenersatz. Nach eigenen Angaben will Moderna auch keinen Verkaufsstopp erreichen. Die finanziellen Forderungen könnten allerdings beträchtliche Ausmaße annehmen: Für 2022 erwartet Biontech einen Umsatz zwischen 13 und 17 Milliarden Euro.