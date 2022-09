Patentwüste Deutschland „Nur weil wir mit Legosteinen aufgewachsen sind, dürfen wir den Wert der immateriellen Welt nicht ausblenden“

Software lässt sich leichter und schneller erfinden als Hardware, die Grenzen von physikalischen Gesetzen erprobt. Unser Patentgesetz in Deutschland aber ist auch deshalb so streng, weil es von physischen Erfindungen ausgeht, die sehr viel mehr Forschungsaufwand bedeuten. Sollte es für standardessenzielle Patente nicht gelockert werden?

Sie spielen auf den deutschen Unterlassungsanspruch an. Ob unser Patentgesetz zu weich oder zu hart ist – das kommt darauf an, mit wem Sie reden. Ausgerechnet die deutsche Automobilindustrie, die jetzt über das strenge Patentrecht klagt, setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um die eigenen Patente weltweit durchzusetzen. Hierzulande gibt es sogar eine Lex Auto: Teile des Designrechts sind der Autoindustrie auf den Leib geschneidert, um die besonders hohe Profitabilität des Ersatzteilmarktes zu erhalten.

Jetzt aber fangen auch andere an, ihre Patente in Deutschland durchzusetzen. Und plötzlich ist das Geschrei groß. Da kann ich nur sagen: So einfach darf man es sich nicht machen!