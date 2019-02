Pedelecs, Motoren, Getriebe, Rahmen Die Profiteure des E-Bike-Booms

Die Zahl mag sinken, die Stückpreise aber steigen – dank Elektroantrieb. So kletterte der mittlere Preis für E-Bikes 2018 auf 2354 Euro. Er liegt damit gut 500 Euro über dem Durchschnittspreis für Rennräder und satte 1500 Euro über dem von Mountain-Bikes. Und die Gruppe der Menschen, die mit dem Gedanken an die Anschaffung eines E-Bikes spielen, wächst. Aus der Trittkraftunterstützung für schwächelnde Muskeln älterer Menschen ist der befreiende Antrieb für jede Bergtour, das Cruisen am Strand oder den Weg zur Arbeit geworden. Daher steigt der Anteil der E-Bikes am Fahrradabsatz unaufhörlich, in Europa ist Deutschland mit einem Marktanteil von 30 Prozent mit Abstand führend. So sehr, dass die Confederation of the European Bicycle Industry ein erstaunlich anmutendes Wachstum der Beschäftigungszahlen in der deutschen Fahrradindustrie festhält.