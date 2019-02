Pedelecs, Motoren, Getriebe, Rahmen Die Profiteure des E-Bike-Booms

Auch bei Rose in Bocholt weiß man, dass Trekking-Bikes nicht das Ende der Möglichkeiten sind. „Es ist anders als bei konventionellen Fahrrädern: Alles ist neu, es gibt keine Vorbilder. In vielen Punkten muss man herumprobieren“, sagt Heckrath-Rose. So zum Beispiel beim Service. Rose kooperiert in sieben Städten in Deutschland mit dem mobilen Anbieter Live-Cycle, der den persönlichen Kontakt zum Kunden herstellt, das Rad ausliefert, montiert und auch Reparaturen übernimmt.