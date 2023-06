Pensionsfonds erhält Aktienpaket Siemens verringert Beteiligung an Siemens Energy

Das Aktienpaket von Siemens steht beim Konzern aber mit mehr als 20 Euro je Stück in den Büchern, so dass Finanzvorstand Ralf Thomas die Papiere zum Quartalsende am Freitag voraussichtlich erneut abwerten muss. An der Börse haben die bisher gehaltenen 31,9 Prozent noch einen Wert von knapp vier Milliarden Euro, das ist gut eine Milliarde weniger als Ende März. Künftig erspart sich Thomas wenigstens für die verkauften 54 Millionen Siemens-Energy-Aktien, deren Auf und Ab in der Bilanz nachzuvollziehen. Eigentlich wollte er binnen 18 Monaten nach dem Börsengang bei Siemens Energy aussteigen, doch die Kurskapriolen dort brachten Siemens in Verzug.



Es ist nicht das erste Mal, dass die Siemens AG Aktien und Beteiligungen an den Siemens Pension-Trust überträgt. Beim IT-Dienstleister Atos ist der Pensionsfonds nach Daten von Refinitiv sogar größter Einzelaktionär. Bei der Abspaltung von Siemens Energy hatte der Pension-Trust bereits 9,9 Prozent der Anteile bekommen, hat diese aber laut Thomas inzwischen komplett verkauft.