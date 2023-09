Personalnot Mit Soldaten gegen den Fachkräftemangel

Der 31-Jährige war über ein militärisches Austauschprogramm auch bei der Bundeswehr, studierte an der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Sein damaliger militärischer Vorgesetzter arbeitet inzwischen auch bei Amazon. Ähnlich wie der Online-Versandhändler setzen viele Unternehmen in Deutschland inzwischen auf den Personalpool des Militärs. Mehr als 4500 Kooperationen gibt es zwischen der Bundeswehr und Firmen inzwischen. Es ist ein stetiger Strom: Rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten scheiden nach Angaben der Bundeswehr jedes Jahr durchschnittlich aus dem Dienst aus – viele von ihnen mit einer guten Ausbildung.