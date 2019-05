Peugeot, Citroën und DS: Opel-Mutter PSA holt Konzernmarken nach Rüsselsheim

RüsselsheimDer französische PSA-Konzern bündelt seine Deutschland-Aktivitäten am Stammsitz seiner Tochter Opel in Rüsselheim. Noch in diesem Jahr soll die Deutschland-Zentrale der übrigen PSA-Marken Peugeot, Citroën und DS von Köln an den Main verlegt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag berichtete.