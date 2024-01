Pharma Abnehmspritzen – wie lange hält der Boom bei Novo Nordisk?

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 steigerte Novo Nordisk seinen Umsatz um 36 Prozent auf umgerechnet 31 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn schoss um 44 Prozent auf fast 14 Milliarden Euro in die Höhe. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in Kopenhagen bekannt. Für 2024 sind die Aussichten allerdings etwas verhaltener: Der Umsatz soll dann zwischen 16 und 25 Prozent zulegen, der Gewinn um 21 bis 29 Prozent.