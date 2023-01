Pharma: Bayer kauft britischen KI-Spezialisten für sein Radiologiegeschäft

2021 wuchs das Radiologiegeschäft prozentual zweistellig auf einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro - damit macht es knapp zehn Prozent der Pharmasparte aus, deren Umsatz im gleichen Jahr währungsbereinigt um mehr als sieben Prozent auf 18,3 Milliarden Euro stieg. Bis 2030 will Bayer in dem Geschäft das durchschnittliche jährliche Wachstum des Radiologiemarktes von fünf Prozent übertreffen. Im dritten Quartal lag das Wachstum des Unternehmens in dem Bereich bei sieben Prozent.