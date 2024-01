Bayer-Chef Bill Anderson macht mit seinen Plänen für eine neue Organisationssstruktur für den Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Ernst. Damit sei auch ein erheblicher Personalabbau in den Konzerngesellschaften in Deutschland verbunden, der spätestens bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein solle, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die allgemeine Beschäftigungssicherung wurde nur um ein weiteres Jahr bis Ende 2026 verlängert.