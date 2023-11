Pharma Das Geschäft mit den Abnehmspritzen wird jetzt noch fetter

Kein Wirkstoff war in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie Semaglutid. Die Substanz wirkt unter dem Markennamen „Ozempic“ gegen Diabetes und, in leicht veränderter Form, als „Wegovy“ gegen Übergewicht. Beide Präparate sind auch in Deutschland erhältlich. Besonders Wegovy fand reißenden Absatz – nachdem Promis wie Elon Musk die Spritze öffentlich priesen und ihre Erfolge im Kampf mit den Kilos posteten. Der Wunder-Wirkstoff katapultierte den Aktienkurs des dänischen Herstellers Novo Nordisk nach oben, ließ Umsatz und Gewinn in nie erreichte Höhen abheben.