Pharma Das ist ein schwerer Rückschlag für Merck

Das besondere Problem von Merck ist allerdings, dass der Konzern kaum weitere Medikamente hat, die kurz vor einer Markteinführung stehen. Die Hoffnungen ruhen jetzt vor allem auf dem Krebsmittel Xevinapant, das gegen Kopf-Hals-Tumoren eingesetzt wird. Zwei Studien laufen dazu noch; Ergebnisse sollen in den nächsten Wochen vorliegen. Wenn alles klappt, könnte Xevinapant ein Milliarden-Medikament werden. Falls nicht, gibt es in nächster Zukunft kaum Alternativen. Zwar steht noch ein Mittel gegen die tödliche Wurmkrankheit Bilharziose, an der in Afrika Zehntausende Menschen sterben, vor dem Start. Das Mittel war allerdings nie dazu gedacht, Geld zu verdienen.