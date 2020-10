Pharma-Deal 13 Milliarden Dollar: Bristol-Myers Squibb bietet für Myokardia

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) will sein Angebot an Herzmedikamenten durch eine Milliardenübernahme ausbauen. BMS wolle für 13,1 Milliarden US-Dollar (rund 11,1 Milliarden Euro) das Biotechnologie-Unternehmen Myokardia kaufen, teilten beide am Montag in New York und Brisbane mit. Das Gebot betrage damit 225 US-Dollar je Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von 61 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag.