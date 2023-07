Pharma Die Abnehm-Spritze soll es bald auch als Tablette geben

Nebenwirkungen sind bislang auf den Magen-Darm-Trakt mit Übelkeit und Erbrechen beschränkt. Beim Produktkandidaten von Pfizer kamen schwerwiegende Erhöhungen von Leberenzymen dazu, weshalb diese Entwicklung abgebrochen wurde. Bei Lilly und Novo sind solche Nebenwirkungen nicht zu beobachten. Mounjaro und Wegovy wirken, in dem sie die Ausschüttung eines natürlich vorkommenden Hormons namens GLP-1 erhöhen. In der Folge entleert sich der Magen langsamer, ein Sättigungsgefühl stellt sich schneller ein, und das Hungergefühl ist reduziert. Mit der erhöhten Ausschüttung von GLP-1 wird also das, was der Körper zu wenig produziert, ausgeglichen. Die natürlich vorkommenden Hormone werden vom Körper auch nicht als fremd erkannt, was zusätzlich das Risiko von Nebenwirkungen reduziert.