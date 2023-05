Pharma Fünf Dinge, die Sie über die neuen Alzheimer-Medikamente wissen sollten

Nein. Donanemab ist noch nirgendwo auf der Welt zugelassen. Für den US-Markt will der Hersteller Lilly in diesem Quartal die Zulassung beantragen. Wann das in Europa und Deutschland der Fall sein wird, lässt das Unternehmen offen. Zudem will Lilly im Juli seine Studiendaten auf einem Alzheimer-Kongress in Amsterdam vorstellen. Schneller wird es voraussichtlich bei Leqembi gehen: Die Hersteller Biogen und Eisai haben bereits einen Zulassungsantrag bei der europäischen Arzneibehörde EMA gestellt. Eine entsprechende Entscheidung könnte noch in diesem Jahr fallen. Dann wäre Leqembi auch in Deutschland erhältlich.