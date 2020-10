Pharma IDT Biologika kann klinische Prüfung von Corona-Impfstoff starten

„Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg zur Zulassung von unbedenklichen und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19“, erklärte das Institut. Dessen Präsident Klaus Cichutek erwartet, dass erst Anfang 2021 Impfstoffe in Europa an den Start gehen können: „Wir gehen ganz klar davon aus, dass die Impfstoffe nach neusten Erhebungen der Europäischen Arzneimittelagentur in Europa (...) die Zulassung eher zu Beginn nächsten Jahre erhalten werden.“