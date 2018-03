Pharma-Konzern: Korruptionsvorwürfe gegen Novartis in Griechenland

ZürichDer Schweizer Pharmakonzern Novartis will „rasch und bestimmt“ gegen Korruption im eigenen Haus vorgehen, sollten sich die Schmiergeldvorwürfe in Griechenland als wahr erweisen. Die Firma habe Kenntnis von diversen Medienberichten über die Untersuchungen der griechischen und US-amerikanischen Behörden, teilte der Konzern am Montag mit. Allerdings sei Novartis bislang in Griechenland nicht offiziell über den Fall informiert worden.