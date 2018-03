Pharma-Konzern: Merck-Medikament floppt erneut

Mit Abstand führend sind dabei bisher Bristol-Myers Squibb (BMS) sowie der ebenfalls in den USA beheimatete Pharmariese Merck & Co, der zwar den gleichen Namen trägt wie Merck in Darmstadt, ansonsten aber mit der deutschen Firma Merck keine Verbindungen mehr hat. Die beiden US-Konzerne erzielten mit ihren Krebsimmuntherapien Opdivo, Yervoy und Keytruda im vergangenen Jahr bereits einen Umsatz von rund zehn Milliarden Dollar und testen diese Wirkstoffe in Hunderten von weiteren Studien, vielfach dabei in Kombination mit anderen Krebsmitteln. Ebenfalls stark engagiert auf dem Gebiet sind der Schweizer Roche-Konzern und die britische Astra Zeneca.