Pharma: Novo Nordisk warnt vor zunehmenden Fakes von Ozempic und Wegovy

Fälschungen von Ozempic haben in Deutschland bereits das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf den Plan gerufen. Das BfArM habe in dem Fall die Koordination übernommen, da inzwischen mehrere Bundesländer betroffen seien, hatte die Behörde am Mittwoch mitgeteilt. Damit liege die Federführung nicht mehr bei den betroffenen Länderbehörden. Das BfArM rief pharmazeutische Unternehmen, Großhändler sowie Apotheken auf, alle Ozempic-Packungen mit größter Sorgfalt zu prüfen.