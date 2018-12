 Pharma: Pfizer und Glaxo legen Geschäfte mit Gesundheitsprodukten zusammen

FrankfurtDie beiden Pharmariesen Pfizer und GlaxoSmithKline schmieden ein milliardenschweres Bündnis bei rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Pfizer werde seine entsprechende Sparte in das bestehende Geschäft von Glaxo in dem Bereich einbringen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Zusammen stehen die beiden Geschäfte mit Marken wie Sensodyne, Voltaren und Fenistil von Glaxo sowie Centrum-Vitaminen von Pfizer für einen Umsatz von rund 12,7 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.