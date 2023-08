Pharma: Roche verklagt Novartis wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

Die Tochtergesellschaft Genentech des Schweizer Pharmakonzerns Roche geht in den USA gegen ein Generikum ihres Lungenmedikaments Esbriet des Herstellers Novartis vor. In einer am Montag bei einem Bundesgericht in Newark im US-Bundesstaat New Jersey eingereichten Klage erklärte Genentech, die Novartis-Tochter Sandoz habe das Medikament im Mai 2022 auf den Markt gebracht, obwohl es das Patent von Genentech verletze.