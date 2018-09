Pharma Roche will Merck bei neuem Feld für Krebs-Therapie abhängen

13. September 2018 , aktualisiert 13. September 2018, 17:20 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Schweizer Pharmakonzern Roche droht in der Branche abgehängt zu werden. Ein Durchbruch müsste her. Zum Beispiel in der Krebsforschung.