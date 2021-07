Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer stellt weitere Milliarden für Glyphosat-Klagen zurück

29. Juli 2021

Der Konzern stellt wegen der Glyphosat-Rechtsrisiken weitere Milliarden zurück. Bild: Bild: dpa

Der Konzern legt zusätzliche 3,8 Milliarden Euro für die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA zurück. Das kommt an der Börse nicht gut an.