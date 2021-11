Pharma- und Agrarkonzern Chef der Agrarsparte verlässt Bayer – Rodrigo Santos folgt auf Liam Condon

Gerüchte über eine Ablösung Condons hatten bereits die Runde gemacht. Intern liefen bereits Wetten, wie lange Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann Condon noch halten wird, hatte das „manager magazin“ im September berichtet. „Das Crop-Science-Geschäft von Bayer ist hervorragend positioniert, um in puncto Innovation und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe zu setzen. Nun geht es darum, auf dieser Basis in den kommenden Jahren das riesige Wertsteigerungspotenzial voll auszuschöpfen“, erklärte Winkeljohann nun. „Wir danken Liam Condon herzlich für seine Leistungen in den mehr als 30 Jahren seiner Karriere bei Bayer.“