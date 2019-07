Pharma- und Chemiekonzern: Bayer verkauft Fußpflege-Marke Dr. Scholl's an Finanzinvestor

FrankfurtBayer verkauft seine Fußpflege-Marke Dr. Scholl's für 585 Millionen Dollar an den US-Finanzinvestor Yellow Wood Partners. Yellow Wood erwerbe die Markenrechte an Dr. Scholl's in Nord- und Südamerika und übernehme rund 30 Mitarbeiter in den USA und Kanada, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilte.