 Pharma- und Chemiekonzern: Merck baut US-Forschungszentrum für 70 Millionen Dollar aus

FrankfurtDer Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck nimmt 70 Millionen Dollar zum Ausbau seiner Biopharma-Forschung in den USA in die Hand. Diese sollen in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Bereiche Onkologie, Immunonkologie und Immunologie in Billerica im US-Bundesstaat Massachusetts investiert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.