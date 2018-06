Pharma & Konsumgüter: Johnson & Johnson verkauft Desinfektionssparte für 2,7 Milliarden Dollar

Erst vor kurzem hatte Johnson & Johnson einen Rechtsstreit über eine möglicherweise durch Baby-Puder ausgelöste Krebserkrankung verloren. Kalifornische Geschworene ordneten am Donnerstag eine Zahlung von 25,7 Millionen Dollar (fast 22 Millionen Euro) an - vier Millionen Dollar Bußgeld und, bereits am Vortag verhängt, 21,7 Millionen Dollar Schadenersatz an die Klägerin. Der US-Pharmakonzern kündigte seine Berufung an.