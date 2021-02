Pharma- und Laborausrüster Sartorius investiert 400 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion

Der Konzern, der auch als Dax-Kandidat gilt, wird seine Kapazitäten nach eigenen Angaben an mehreren Standorten weltweit ausbauen. In Yauco in Puerto Rico will Sartorius ab 2022 mit der Produktion von Zellkulturmedien beginnen, 100 neue Arbeitsplätze sollen zudem am neuen Standort Marlborough in den USA entstehen.