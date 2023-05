Pharma- und Technologiekonzern Merck benennt überraschend neue Finanzchefin

Überraschender Wechsel an der Spitze des Finanzressorts bei Merck: Der langjährige Finanzchef Marcus Kuhnert tritt Ende Juni von seinem Posten zurück, wie der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern am Montag mitteilte. Kuhnert (54) war seit neun Jahren auf dieser Position. Kuhnert wird zum 1. Juli von Helene von Roeder abgelöst, die vom Immobilienkonzern Vonovia kommt. Dort war sie bis 2021 Finanzchefin und zuletzt Chief Transformation Officer (CTO) im Vorstand. Der Rückzug der 52-Jährigen bei Vonovia war erst am Donnerstag bekanntgeworden.