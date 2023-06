Pharma- und Technologiekonzern: Merck setzt auf breite Aufstellung – „Diversifizierung ist eine absolute Stärke“

Die Eigentümerfamilie hatte sich in der Vergangenheit trotz einer langen Durststrecke mit mehreren Rückschlägen bei der Entwicklung neuer Medikamente hinter das Pharmageschäft gestellt. Die Nachfahren von Friedrich Jacob Merck, der 1668 mit dem Kauf der Engel Apotheke in Darmstadt die Keimzelle für den weltweit ältesten Arzneimittelhersteller legte, haben ihre Anteile in der E. Merck KG gebündelt, über die sie den Dax-Konzern kontrollieren.