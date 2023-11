Pharma Was das Asundexian-Desaster für Bayer bedeutet

An der Börse verlor die Bayer-Aktie am Montag zwischenzeitlich fast 20 Prozent an Wert und notierte bei weniger als 33 Euro, dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2009.Schon am Freitag hatte ein Rechtsstreit für negative Schlagzeilen gesorgt: Bayer hat in den USA den vierten Glyphosat-Prozess verloren und wurde zu Schadenersatz in Höhe von insgesamt mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verurteilt. Bayer zeigt sich jedoch überzeugt, dass das Urteil so keinen Bestand haben wird und will Rechtsmittel einlegen.