Pharmabranche: AstraZeneca sichert sich mit Milliardendeal neuen Blutdrucksenker

Der Pharmakonzern AstraZeneca will mit einem Milliardenzukauf in den USA sein Angebot an Herz- und Nierenmedikamenten ausbauen. Für die US-Biotechfirma CinCor legt AstraZeneca bis zu 1,8 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.