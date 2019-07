Pharmabranche: Bayer investiert 215 Millionen Dollar in US-Krebsspezialisten

FrankfurtBayer steigt bei der US-Biotechfirma Century Therapeutics ein und verstärkt sich damit in der Immunzelltherapie von Krebs. Der Leverkusener Konzern übernimmt 215 Millionen Dollar von einer Investition über 250 Millionen in Century, wie Bayer am Montag mitteilte. Der Rest kommt von der Investmentgesellschaft Versant Ventures sowie der Fujifilm Cellular Dynamics, eine Tochter der japanischen Fujifilm. Sie hatten Century 2018 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gegründet, um Immuneffektorzellen für die Krebstherapie zu entwickeln.