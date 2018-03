Pharmabranche: Bayer mit neuem Mittel gegen Bluterkrankheit

FrankfurtBayer strebt nach positiven Studiendaten die Zulassung eines neuen Medikaments zur Behandlung der Bluterkrankheit an. Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA habe Bayer die Zulassung seines Mittels „BAY94-9027“ beantragt, teilte der Pharma- und Chemiekonzern am Donnerstag mit. Nach Angaben von Bayer bietet das Medikament den Vorteil, weniger häufig als die meisten derzeit vermarkteten Produkte verabreicht werden zu müssen. In einer klinischen Studie habe „BAY94-9027“ bei der Behandlung von Patienten mit Hämophilie A bei prophylaktischer Verabreichung einen Schutz vor Blutungen gezeigt. Daneben sei es auch wirksam bei der Behandlung von Blutungen und der Kontrolle von Blutungen bei Operationen gewesen.