Pharmabranche: Bayer verkauft Testosteronpräparat an Grünenthal

Bayer verkauft sein Männergesundheitsprodukt Nebido für bis zu 500 Millionen Euro an den Arzneimittelhersteller Grünenthal. An dem Mittel, das zur Behandlung von Testosteronmangel bei Männern eingesetzt wird, erwirbt Grünenthal die weltweiten Produktrechte, wie Bayer am Donnerstag mitteilte. Dazu gehört auch das Vertragsgeschäft in den USA, wo das irische Pharmaunternehmen Endo Pharmaceuticals als Lizenznehmer den Wirkstoff vertreibt. Der Deal soll bis Ende 2022 unter Dach und Fach kommen.