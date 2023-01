Pharmabranche: Biontech übernimmt britisches Start-Up InstaDeep

Bereits Ende 2020 hatte Biontech mit InstaDeep eine Partnerschaft zur Entwicklung neuer Immuntherapien mit Hilfe künstlicher Intelligenz vereinbart. Beide Unternehmen wollten ein gemeinsames Innovations-Labor in London und Mainz aufbauen, um eine Reihe digitaler Initiativen etwa in den Bereichen Arzneimittelforschung und -design sowie in den Betriebsabläufen voranzutreiben. Im Fokus stand dabei die Entwicklung von neuartigen Impfstoffen und Biopharmazeutika gegen Krebs und Infektionskrankheiten.